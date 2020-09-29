Председатель думы Владивостока заразился коронавирусом

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус у председателя думы Владивостока Андрея Брика оказался положительным, он проходит лечение, сообщается в инстаграме городской думы.

"Тест на коронавирус, который сделал председатель думы города Владивостока Андрей Брик, дал положительный результат", - говорится в сообщении.

Всего в Приморье подтверждено свыше 11,6 тыс. случаев заражения COVID-19, более 10 тыс. заразившихся выздоровели, умерли 118 человек. В последние дни в регионе ежедневно выявляется 68-70 новых случаев коронавируса.