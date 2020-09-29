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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
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Председатель думы Владивостока заразился коронавирусом

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус у председателя думы Владивостока Андрея Брика оказался положительным, он проходит лечение, сообщается в инстаграме городской думы.

"Тест на коронавирус, который сделал председатель думы города Владивостока Андрей Брик, дал положительный результат", - говорится в сообщении.

Статистика заражений коронавирусом вновь начинает расти. После спада пандемии в летние месяцы, сейчас число заболевших в России и в мире увеличивается. Тест на коронавирус, который сделал Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, дал положительный результат. Председатель Думы города Владивостока приступил к лечению и уверен в высокой квалификации приморских медицинских работников, ведущих успешную борьбу с пандемией. Депутаты Думы желают Андрею Брику скорейшего выздоровления и надеются на его возращение к депутатской деятельности в ближайшее время. #думагородавладивостока

Публикация от Дума города Владивостока (@dumagoroda)

Всего в Приморье подтверждено свыше 11,6 тыс. случаев заражения COVID-19, более 10 тыс. заразившихся выздоровели, умерли 118 человек. В последние дни в регионе ежедневно выявляется 68-70 новых случаев коронавируса.

Приморский край Владивосток Андрей Брик Коронавирус

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