Председатель думы Владивостока заразился коронавирусом
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус у председателя думы Владивостока Андрея Брика оказался положительным, он проходит лечение, сообщается в инстаграме городской думы.
"Тест на коронавирус, который сделал председатель думы города Владивостока Андрей Брик, дал положительный результат", - говорится в сообщении.
Статистика заражений коронавирусом вновь начинает расти. После спада пандемии в летние месяцы, сейчас число заболевших в России и в мире увеличивается. Тест на коронавирус, который сделал Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, дал положительный результат. Председатель Думы города Владивостока приступил к лечению и уверен в высокой квалификации приморских медицинских работников, ведущих успешную борьбу с пандемией. Депутаты Думы желают Андрею Брику скорейшего выздоровления и надеются на его возращение к депутатской деятельности в ближайшее время. #думагородавладивостока
Всего в Приморье подтверждено свыше 11,6 тыс. случаев заражения COVID-19, более 10 тыс. заразившихся выздоровели, умерли 118 человек. В последние дни в регионе ежедневно выявляется 68-70 новых случаев коронавируса.