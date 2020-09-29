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СКР подтвердил задержание пособника беглых осужденных в Дагестане

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело о пособничестве в отношении родственника одного из шести сбежавших из колонии в Дагестане осужденных, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по республике во вторник.

"В ходе расследования уголовного дела следствием установлено, что родственник одного из совершивших побег осужденных оказывал им пособничество в побеге. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 313 (пособничество в совершении побега из места лишения свободы) УК РФ. Он задержан", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что в Дагестане задержан 28-летний житель Махачкалы, который помог шестерым осужденным сбежать из колонии в поселке Шамхал 22 сентября. Он закупал им строительные материалы и иные вещи для сооружения тоннеля под стеной, через который осужденным удалось выйти на свободу.

Также сообщалось, что задержан и сотрудник колонии, которого подозревают в причастности к побегу осужденных.

Дагестан СКР

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