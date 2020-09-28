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В Дагестане задержали пособника сбежавших из колонии осужденных

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы задержали жителя Махачкалы, который помог шестерым осужденным прорыть тоннель под стеной и сбежать из колонии. Об этом сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Задержан 28-летний житель Махачкалы. Он покупал необходимые вещи для сооружения тоннеля под стеной исправительной колонии №-2 в поселке Шамахал в Дагестане", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в отношении задержанного – жителя Махачкалы Заура Аминова – возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 (пособничество в побеге из места лишения свободы) УК РФ.

"В частности, подозреваемый с марта 2020 года покупал на рынках Махачкалы и передавал необходимые строительные материалы, именно благодаря этому им удалось прорыть тоннель в длину свыше 30 метров, оснащенный световыми лампами, и высотой около метра", - сказал собеседник.

В ночь на 23 сентября шестеро осужденных совершили побег из исправительной колонии №2 в поселке Шамхал в Махачкале. Они бежали через тоннель, который прорыли под стеной. Подкоп был обнаружен во вторник в 23:40 во время обхода сотрудниками колонии.

Один из беглых преступников был приговорен к 15 годам колонии за убийство, двое – к 12 годам колонии за наркотики, еще трое – к срокам не менее 8 лет колонии.

Дагестан

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