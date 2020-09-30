Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:14Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 561 081+207 466

Все шестеро сбежавших из дагестанской колонии задержаны

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Шестеро осужденных, совершивших побег из колонии в Дагестане, задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро ФСИН России.

Других подробностей задержания во ФСИН не раскрыли. При этом, добавили в службе исполнения наказаний, директор ФСИН России Александр Калашников сейчас находится в Дагестане.

В ночь на 23 сентября шестеро осужденных сбежали из колонии N2 в поселке Шамхал в Махачкале. Они совершили побег с помощью тоннеля, который прорыли под стеной. Подкоп был обнаружен во вторник поздно вечером во время обхода сотрудниками колонии.

Один из беглых преступников был приговорен к 15 годам колонии за убийство, двое - к 12 годам за наркотики, еще трое - к срокам не менее восьми лет.

Ранее в Дагестане был задержан 28-летний житель Махачкалы, который помог шестерым осужденным сбежать из колонии в поселке Шамхал. По словам источника, он купил для них стройматериалы для сооружения тоннеля под стеной, через который им удалось выбраться на свободу. По данным следствия, задержанный является родственником одного из этих заключенных.

Также сообщалось, что задержан и сотрудник колонии, которого подозревают в причастности к побегу осужденных.

Дагестан ФСИН

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов

Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов

Руководитель Центра информатизации при ЦИК уволился из-за капчи

Детские мультсериалы Netflix признаны в России 18+ из-за ЛГБТ-контента

ЦИК РФ выразил недоверие главе избиркома Петербурга

ЦИК РФ выразил недоверие главе избиркома Петербурга

ЦИК сэкономил 262,8 млн рублей на голосовании по Конституции

Пандемия коронавируса

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор не нашел оснований для новых ограничений по COVID-19

Пандемия коронавируса

"Аэрофлот" начал тренировать собак для поиска зараженных коронавирусом

Пандемия коронавируса

В России зарегистрирован 8 481 новый случай заражения коронавирусом

В России зарегистрирован 8 481 новый случай заражения коронавирусом

В России запретят включать чаевые в чек с 2021 года

В России запретят включать чаевые в чек с 2021 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');