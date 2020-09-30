Все шестеро сбежавших из дагестанской колонии задержаны

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Шестеро осужденных, совершивших побег из колонии в Дагестане, задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро ФСИН России.

Других подробностей задержания во ФСИН не раскрыли. При этом, добавили в службе исполнения наказаний, директор ФСИН России Александр Калашников сейчас находится в Дагестане.

В ночь на 23 сентября шестеро осужденных сбежали из колонии N2 в поселке Шамхал в Махачкале. Они совершили побег с помощью тоннеля, который прорыли под стеной. Подкоп был обнаружен во вторник поздно вечером во время обхода сотрудниками колонии.

Один из беглых преступников был приговорен к 15 годам колонии за убийство, двое - к 12 годам за наркотики, еще трое - к срокам не менее восьми лет.

Ранее в Дагестане был задержан 28-летний житель Махачкалы, который помог шестерым осужденным сбежать из колонии в поселке Шамхал. По словам источника, он купил для них стройматериалы для сооружения тоннеля под стеной, через который им удалось выбраться на свободу. По данным следствия, задержанный является родственником одного из этих заключенных.

Также сообщалось, что задержан и сотрудник колонии, которого подозревают в причастности к побегу осужденных.