Есихидэ Суга приступил к работе в качестве премьер-министра Японии
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга приступил к работе в четверг.
"Я хочу оправдать ожидания людей, создав кабинет министров, который работает для людей и добивается результатов", - цитирует Сугу японское агентство Kyodo.
Новый глава правительства, который накануне назначил глав министерств, сообщил, что заместители министров будут назначены в пятницу.
В среду японский парламент большинством голосов поддержал кандидатуру Суги в качестве нового премьер-министра.
Суга ранее отмечал, что намерен сохранить политику, которой придерживался его предшественник на посту японского премьера Синдзо Абэ, в том числе в сфере экономики. Его новый экономический курс, прозванный "абэномика", был разработан для вывода страны из затянувшегося периода стагнации.
Необходимость избрания нового премьер-министра возникла после того, как в конце августа Синдзо Абэ заявил о своем намерении уйти в отставку в связи с обострением хронического заболевания.
До назначения на пост премьера Суга занимал должность генерального секретаря кабинета министров Японии.