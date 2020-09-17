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Есихидэ Суга приступил к работе в качестве премьер-министра Японии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга приступил к работе в четверг.

"Я хочу оправдать ожидания людей, создав кабинет министров, который работает для людей и добивается результатов", - цитирует Сугу японское агентство Kyodo.

Новый глава правительства, который накануне назначил глав министерств, сообщил, что заместители министров будут назначены в пятницу.

В среду японский парламент большинством голосов поддержал кандидатуру Суги в качестве нового премьер-министра.

Суга ранее отмечал, что намерен сохранить политику, которой придерживался его предшественник на посту японского премьера Синдзо Абэ, в том числе в сфере экономики. Его новый экономический курс, прозванный "абэномика", был разработан для вывода страны из затянувшегося периода стагнации.

Необходимость избрания нового премьер-министра возникла после того, как в конце августа Синдзо Абэ заявил о своем намерении уйти в отставку в связи с обострением хронического заболевания.

До назначения на пост премьера Суга занимал должность генерального секретаря кабинета министров Японии.

Япония Есихидэ Суга

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