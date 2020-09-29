Широкое производство вакцины от COVID-19 началось в России

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В России начато масштабирование производства вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Он добавил, что первые тестовые партии вакцины от коронавируса отправлены во все регионы РФ, а в Москве от COVID-19 привиты уже более 5,5 тыс. человек.

Что касается COVID-вакцины Центра "Вектор", то она выйдет на регистрацию через три недели.

"Вакцина производства "Вектор" заканчивает свои клинические исследования, документы уже поступили на экспертизу, дополнительно выдано разрешение на проведение клинических исследований нашему известному институту Чумакова. Сейчас они сдают препарат на фармэкспертизу, с учетом проведения экспертизы это до трех недель", - сказал Мурашко.

В свою очередь Путин поручил организовать информационную кампанию для разъяснения населению разницу между разработанными вакцинами от COVID-19 после того, как эти препараты будут зарегистрированы.

"Надо будет потом обязательно организовать информационную кампанию, объяснять людям разницу, объяснять кому, что показано, какие вакцины, для какой возрастной группы, какие для людей с какими-то сопутствующими проблемами со здоровьем и так далее", - сказал он.

Мурашко также заявил, что первые дозы российской вакцины от коронавируса доставлены в Белоруссию.