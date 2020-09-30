Чиновников накажут за "траурные" гранитные скамьи в центре Владивостока

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Приморья пообещало наказать "вплоть до увольнения" всех, кто принимал участие в установке гранитных скамеек и вазонов в центре Владивостока, не обсудив это с архитекторами и горожанами, сообщил телеграм-канал приморской администрации.

В начале сентября на центральной площади Владивостока по заказу городской администрации установили десять солидных и мрачных гранитных скамеек и соответствующие по стилю вазоны и урны. Горожане в соцсетях стали жаловаться, что скамейки неудобные, сидеть на них холодно, а также что все эти малые архитектурные формы по стилю напоминают оформление кладбищ.

29 сентября активисты возложили цветы к новым объектам благоустройства в рамках акции "Похороны здравого смысла".

"Сотрудники и руководители дорожного управления администрации Владивостока, которые принимали участие в разработке проектно-сметной документации, технического задания по закупке и установке гранитных лавочек в центре Владивостока, ее согласовывали и утверждали без учета мнения архитекторов и жителей города, должны быть наказаны вплоть до увольнения", - отреагировала краевая администрация.

В пресс-службе правительства объяснили, что в ситуацию вмешался губернатор Олег Кожемяко. Он напомнил, что архитектурные решения городских чиновников уже не раз становились объектом критики. Поэтому он предложил создать во Владивостоке архитектурный совет с участием архитекторов, городских и краевых чиновников и "обязательно общественности", чтобы решения по благоустройству принимались сообща.

По факту закупки скамеек и вазонов проводит проверку прокуратура Владивостока.