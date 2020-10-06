Курировавшего благоустройство заммэра Владивостока понизили после скандала с гранитными скамейками

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Заместитель главы Владивостока Сергей Русских, курировавший работу управления дорог и благоустройства мэрии, освобожден от должности после установки гранитных скамеек, которые раскритиковали горожане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

"Русских переведен на нижестоящую должность и возглавит управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти. Такое кадровое решение принял глава города Олег Гуменюк", - сказал собеседник агентства.

Русских был назначен заместителем главы Владивостока в сентябре 2019 года, в администрацию города пришел в 2006 году. Занимал разные должности в административно-территориальных управлениях Владивостока.

Как сообщалось, ранее горожане пожаловались на установленные в центре Владивостока гранитные скамейки и вазоны, жители называли их неудобными, некрасивыми, заявляли, что в холодное время года сидеть на них опасно для здоровья. Некоторые пользователи заявили, что гранитные скамейки и вазоны напоминают кладбищенские памятники. Горожане возложили к этим скамейкам символические "траурные венки".

Прокуратура Владивостока организовала проверку по факту закупки муниципалитетом этих гранитных скамеек и вазонов. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что ответственные за установку этих скамеек должны быть наказаны вплоть до увольнения.