Что произошло за день: среда, 30 сентября

В России запретят экспорт необработанной древесины, в Нагорном Карабахе продолжаются бои, в Крыму пытаются искусственно вызвать дожди

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрирован 8 481 случай заражения коронавирусом за сутки. На Москву пришлись 2 308 случаев заболевания. Роспотребнадзор пока не видит оснований для новых ограничений, а эксперт ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная предположила, что выход на плато по заболеваемости произойдет в октябре. Между тем центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины.

- Владимир Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древесины. Он также подчеркнул, что должна быть создана система отслеживания цепочки от вырубки леса до производства, а также учета сделок. Президент также предложил ввести должности главных государственных лесинспекторов, а компаниям с заготовительной техникой запретить доступ к лесу, если у них нет права на его хозяйственное использование.

- Президент Азербайджана назвал неуместными призывы к диалогу по карабахскому конфликту. МИД страны заявил, что военная операция в Нагорном Карабахе будет продолжаться до полного вывода армянских сил из этого региона. Между тем в Минобороны Армении вновь заявили об участии в боях турецких беспилотников и F-16. Премьер Армении Никол Пашинян не исключил использования военной базы РФ. МИД РФ призвал прекратить переброску боевиков в зону конфликта.

- В Минпромторге заявили об отказе иностранных поставщиков от сотрудничества с авиастроителями. Директор департамента радиоэлектронной промышленности Василий Шпак отметил, что компании перестают поставлять системы для гражданских самолетов даже по действующим контрактам.

- Шестеро сбежавших из дагестанской колонии преступников задержаны. Беглецов, выбравшихся на свободу через выкопанный ими тоннель 23 сентября, нашли в Калмыкии.

- В Крыму решили вызвать осадки искусственным путем. Специально для этого на полуостров, страдающий от засухи, прибыл самолет-метеолаборатория Як-42Д Росгидромета. После двух вылетов выяснилось, что в небе над Крымом мало подходящих для процедуры облаков.