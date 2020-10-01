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В МВД отрицают, что заявления о пропаже людей подаются на третий день

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Заявление в полицию о пропаже человека необходимо подавать в момент его исчезновения, заявил начальник отдела по федеральному розыску пропавших Главного управления угрозыска МВД России Максим Черныш.

"Никаких "трех дней" никогда не было. Если человек понимает, что его близкий человек, тем более ребенок, в определенное время не появился дома, неважно, сколько времени прошло - час или полчаса, он незамедлительно может обратиться в органы внутренних дел, после чего незамедлительно начинается поиск", - объяснил он.

По его словам, после подачи заявления полиция десять дней ищет пропавшего. Если его за это время не находят, заводится розыскное дело и лицо объявляется в федеральный розыск.

МВД Дмитрий Черныш

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