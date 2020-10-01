В базе МВД число пропавших детей превысило 1000

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - С начала года в базу МВД по без вести пропавшим попали и там остаются больше тысячи детей, сообщил начальник отдела по федеральному розыску пропавших Главного управления уголовного розыска МВД России полковник полиции Максим Черныш.

В первом полугодии в полицию было подано больше 2000 заявлений о пропавших детях, из них нашли около 900.

Заявлений об исчезновений взрослых с начала года поступило более 84 000. 78 000 пропавших нашли до заведения розыскного дела.

Полковник привел данные за 2018 год: тогда полиция получила больше 140 000 заявлений о пропаже взрослых людей, 129 000 исчезнувших начшли очень быстро. Из пропавших более чем 5000 детей нашли около 3000, напомнил он.

В 2019 году в полицию поступило 180 000 заявлений об исчезновении граждан, из них нашли больше 160 000. Детей в прошлом году разыскивали 2287, нашли больше 1000.