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Что произошло за день: четверг, 1 октября

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- С 5 октября переход на удаленную работу в Москве станет обязательным. Работодатели должны перевести на "удаленку" 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. За минувшие сутки в Москве зафиксированы 2 424 случая заражения коронавирусом - это максимум за четыре месяца.

- В Кремле назвали оскорбительными слова Навального в интервью Spiegel о причастности президента РФ к его отравлению. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что с оппозиционером работают сотрудники ЦРУ, и в ответ на эти слова Навальный объявил о планах обратиться в суд. Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Путин спас Навальному жизнь.

- Путин, Трамп и Макрон потребовали прекратить огонь в Нагорном Карабахе. В совместном заявлении президенты трех стран призвали Армению и Азербайджан возобновить переговоры при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Между тем в четверг в зоне конфликта продолжались бои, под обстрел в городе Мартуни попали журналисты.

- ЕС расширил список санкций в связи со строительством Крымского моста. Под санкции попали два физических лица и четыре юридических лица.

- Председателем Мосгорсуда назначен Михаил Птицын. Он вступит в должность 24 октября.

- В Воронежской области объявлен режим ЧС из-за природных пожаров. К утру четверга площадь возгорания превысила 320 га. В поселке Николаевка сгорели более 50 строений, возбуждено уголовное дело о халатности.

- Токийская биржа приостановила торги на весь день впервые с 1999 года. Причиной стал сбой в работе оборудования, связанного с передачей данных о котировках.

- Уборщица, избранная главой костромского села, вступила в должность. Она участвовала в выборах в Повалихинском сельском поселении от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость".

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