Экс-главу управления Ростехнадзора Слабикова перевели под подписку о невыезде

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга смягчил меры пресечения четверым фигурантам дела о многомиллиардном мошенничестве с деньгами саморегулируемых организаций, в том числе бывшему руководителю Северо-Западного управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнодзор) Григорию Слабикову и его дочери Елене.

Как сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города, Слабиков переведен с домашнего ареста под подписку о невыезде. Такая же мера пресечения избрана его дочери Елене и пособницам Юлии Каминской и Екатерине Гольцовой (ранее в отношении женщин был избран запрет определенных действий). Еще двое фигурантов дела, Барсов и Пронин, также находятся под подпиской (мера продлена).

Отмечается, что суд отклонил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Из картотеки суда следует, что первое слушание назначено на 11 ноября.

Как сообщалось, подсудимым вменяется мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые с декабря 2009 года по октябрь 2017 года объединились в преступную группу, чтобы похитить членские взносы и деньги компенсационного фонда саморегулируемых организаций. Используя расчетные счета подконтрольных юридических лиц, они похитили 5,6 млрд рублей, которые потратили по своему усмотрению, говорится в обвинительном заключении.

В деле есть седьмой фигурант – бизнесмен Марат Каюмов. Как сообщалось, он заключил досудебное соглашение и в октябре был приговорен к трем годам условно.