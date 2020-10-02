Общественники увидели, что незаконный рудник в Коми не рекультивируют

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рекультивация золоторудного месторождения "Чудное" в национальном парке "Югыд ва" в Коми, где добыча золота признана незаконной, не проводится. Об этом сообщил председатель региональной общественной организации "Комитет спасения Печоры" Иван Иванов.

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми "светлая вода") расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским биосферным заповедником. Создан в 1994 году. Площадь парка - более 1,890 млн га. Территория парка входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".

По его словам, на месторождении, в частности, не закопаны руслоотводящие каналы, по которым загрязняющие вещества попадают в водные объекты парка.

"Реки "Югыд ва" впадают в Печору, они разбавляют чистой водой наши нефтяные и прочие промышленные загрязнения. То есть, если не закапывать каналы, от этого будут страдать те, кто ниже по течению", - добавил Иванов.

Он утверждает, что отсутствие рекультивации также может привести к гибели уникальной флоры и фауны, для сохранения которых создавался парк.

По мнению Иванова, ЗАО "Голд Минералс" (компания добывала полезные ископаемые на месторождении) не рекультивирует территорию из-за того, что добыча золота на месторождении все же будет продолжена.

Незаконный рудник

В 2013 году Верховный суд РФ признал незаконной добычу золота в нацпарке "Югыд ва" в Коми. Суд признал не соответствующим российскому законодательству утвержденное Минприроды РФ положение о парке, которым из его состава была исключена территория золоторудного месторождения "Чудное".

Организация "Гринпис" сообщала, что Арбитражный суд РФ предписал компании "Голд Минералс" убрать всю технику из национального парка и рекультивировать участок месторождения "Чудное".

Против добычи полезных ископаемых в нацпарке выступал Совет президента РФ по правам человека. Ситуацию с исключением части нацпарка "Югыд ва" под добычу золота брала под контроль Генпрокуратура РФ.