Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:46Заразились
на 02.10В России 1 194 643+9 412В мире 34 279 697+311 604

Общественники увидели, что незаконный рудник в Коми не рекультивируют

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рекультивация золоторудного месторождения "Чудное" в национальном парке "Югыд ва" в Коми, где добыча золота признана незаконной, не проводится. Об этом сообщил председатель региональной общественной организации "Комитет спасения Печоры" Иван Иванов.

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми "светлая вода") расположен на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским биосферным заповедником. Создан в 1994 году. Площадь парка - более 1,890 млн га. Территория парка входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".

По его словам, на месторождении, в частности, не закопаны руслоотводящие каналы, по которым загрязняющие вещества попадают в водные объекты парка.

"Реки "Югыд ва" впадают в Печору, они разбавляют чистой водой наши нефтяные и прочие промышленные загрязнения. То есть, если не закапывать каналы, от этого будут страдать те, кто ниже по течению", - добавил Иванов.

Он утверждает, что отсутствие рекультивации также может привести к гибели уникальной флоры и фауны, для сохранения которых создавался парк.

По мнению Иванова, ЗАО "Голд Минералс" (компания добывала полезные ископаемые на месторождении) не рекультивирует территорию из-за того, что добыча золота на месторождении все же будет продолжена.

В РоссииГлаву Коми попросили не отдавать территорию нацпарка золотодобытчикамЧитать подробнее

Незаконный рудник

В 2013 году Верховный суд РФ признал незаконной добычу золота в нацпарке "Югыд ва" в Коми. Суд признал не соответствующим российскому законодательству утвержденное Минприроды РФ положение о парке, которым из его состава была исключена территория золоторудного месторождения "Чудное".

Организация "Гринпис" сообщала, что Арбитражный суд РФ предписал компании "Голд Минералс" убрать всю технику из национального парка и рекультивировать участок месторождения "Чудное".

Против добычи полезных ископаемых в нацпарке выступал Совет президента РФ по правам человека. Ситуацию с исключением части нацпарка "Югыд ва" под добычу золота брала под контроль Генпрокуратура РФ.

Коми Югыд ва Голд Минералс Чудное

Новости по теме

Новости

В СК отрицают связь гибели журналистки с обысками у нее дома

В "Открытой России" сочли гибель Славиной доведением до самоубийства

В "Открытой России" сочли гибель Славиной доведением до самоубийства
Война санкций

Санкционный список Минска в отношении ЕС будет применяться и в РФ

Санкционный список Минска в отношении ЕС будет применяться и в РФ

Путин обсудил по телефону с Пашиняном сведения о боевиках в Карабахе

Патрушев встретился в Женеве с помощником Трампа по нацбезопасности

Бизнесмен получил условный срок по делу о хищении 5,6 млрд рублей

Журналистка покончила с собой у здания нижегородской полиции

"Роснефть" кардинально изменила состав правления

Дело о пытках в ярославской колонии

В Ярославле вынесли приговор двум фигурантам дела об избиении заключенных

Навальный попал в больницу

Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального

Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');