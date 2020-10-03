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Пойманным беглецам из колонии в Дагестане предъявлено обвинение

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Шестерыми задержанным в конце сентября заключенным предъявлено обвинение в побеге из колонии в Дагестане, сообщает Следственный комитет РФ.

Их обвиняют по статье "побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

В ночь на 23 сентября шестеро осужденных сбежали из исправительной колонии N2 в поселке Шамхал в Махачкале. Они бежали через тоннель, который прорыли под стеной. Подкоп был обнаружен во время обхода сотрудниками колонии.

Один из беглых преступников был приговорен к 15 годам колонии за убийство, двое - к 12 годам колонии за наркотики, еще трое - к срокам не менее 8 лет колонии.

30 сентября они были задержаны сотрудниками уголовного розыска на территории Калмыкии.

Дагестан

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