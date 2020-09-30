Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 641 553+287 938

Сбежавших из колонии в Дагестане узнала женщина, у которой они отобрали продукты

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов вышли на след осужденных, сбежавших из колонии в Дагестане, с помощью жительницы Улан-Хола в Калмыкии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Шестеро беглецов уже на территории Калмыкии подкараулили женщину, которая вышла с продуктами из магазина. Голодные преступники напали на нее, угрожая ножами, отобрали продукты питания. Пострадавшая узнала в них сбежавших в соседней республики заключенных и сообщила в полицию", - сказал собеседник агентства.

В РоссииСКР подтвердил задержание пособника беглых осужденных в ДагестанеЧитать подробнее

По его словам, преступникам удалось оттуда скрыться. К их поискам подключились сотрудники МВД Калмыкии и Дагестана совместно с коллегами из управлений ФСИН обеих республик при силовой поддержке Росгвардии. Вскоре их нашли и задержали живыми, при них из оружия были только ножи.

В свою очередь другой информированный источник сообщил, что в поиске беглецов после нападения на женщину помог местный пастух. "По одной из версий, после ограбления женщины беглецы из колонии попытались скрыться. Но вышедшим на их поиски правоохранителям дал наводку местный пастух. Если это подтвердится, возможно, обещанный властями Дагестана миллион рублей за поимку достанется ему", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в среду были задержаны шестеро осужденных, сбежавших в ночь на 23 сентября из ИК-2 в поселке Шамхал. Они бежали через тоннель, который прорыли под стеной. Один из них был приговорен к 15 годам колонии за убийство, двое - к 12 годам колонии за наркотики, еще трое - к срокам не менее 8 лет.

Калмыкия Дагестан

Новости по теме

Новости

В Совфеде в 2021 году впервые могут появиться "президентские" сенаторы

В Совфеде в 2021 году впервые могут появиться "президентские" сенаторы

Что произошло за день: среда, 30 сентября

Пылевая буря на Ставрополье стала самой масштабной за десятилетие

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

МИД РФ призвал помешать переброске боевиков в зону карабахского конфликта

МИД РФ заявил о невозможности иметь дело с Западом, пока тот не прекратит провокации

Расходы РФ на оборону в ближайшие три года превысят 9,6 трлн рублей

Пандемия коронавируса

Петербуржцев без масок перестанут пускать в транспорт

Петербуржцев без масок перестанут пускать в транспорт

Правительство предложило год не индексировать зарплаты чиновникам

Пандемия коронавируса

Эпидемиолог спрогнозировала выход РФ на плато по COVID-19 в октябре

Эпидемиолог спрогнозировала выход РФ на плато по COVID-19 в октябре

Глава СПЧ отметил "неприглядность" судов в деле Дмитриева

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');