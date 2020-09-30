Сбежавших из колонии в Дагестане узнала женщина, у которой они отобрали продукты

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов вышли на след осужденных, сбежавших из колонии в Дагестане, с помощью жительницы Улан-Хола в Калмыкии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Шестеро беглецов уже на территории Калмыкии подкараулили женщину, которая вышла с продуктами из магазина. Голодные преступники напали на нее, угрожая ножами, отобрали продукты питания. Пострадавшая узнала в них сбежавших в соседней республики заключенных и сообщила в полицию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, преступникам удалось оттуда скрыться. К их поискам подключились сотрудники МВД Калмыкии и Дагестана совместно с коллегами из управлений ФСИН обеих республик при силовой поддержке Росгвардии. Вскоре их нашли и задержали живыми, при них из оружия были только ножи.

В свою очередь другой информированный источник сообщил, что в поиске беглецов после нападения на женщину помог местный пастух. "По одной из версий, после ограбления женщины беглецы из колонии попытались скрыться. Но вышедшим на их поиски правоохранителям дал наводку местный пастух. Если это подтвердится, возможно, обещанный властями Дагестана миллион рублей за поимку достанется ему", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в среду были задержаны шестеро осужденных, сбежавших в ночь на 23 сентября из ИК-2 в поселке Шамхал. Они бежали через тоннель, который прорыли под стеной. Один из них был приговорен к 15 годам колонии за убийство, двое - к 12 годам колонии за наркотики, еще трое - к срокам не менее 8 лет.