Что произошло за день: суббота, 3 октября

Экологическое бедствие на Камчатке и лечение Трампа

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Превышение уровня допустимого содержания нефтепродуктов и фенолов выявили в заливе на Камчатке. Местные жители публикуют фото мертвых животных на берегу, серферы жалуются, что от воды в Авачинском заливе опухают глаза. В Минобороны заявили, что не имеют отношения к произошедшему. Проверку ведут СКР, Росприродназдор, прокуратура. WWF предлагает мониторить ситуацию из космоса, а "Альянс Зеленых" отмечает, что пока рано делать выводы о причинах случившегося. Минприроды Камчатки заявило, что Халактырский пляж сейчас выглядит чистым.

- В России за сутки выявлено 9 859 случаев коронавируса. В Москве 2884 новых заболевших - это максимум почти за четыре с половиной месяца. Между тем в институте им. Чумакова заявляют, что созданная ими вакцина, скорее всего, будет давать иммунитет на десятилетия.

- В НРК сообщили о новых обстрелах со стороны Азербайджана. В ответ Азербайджан обвинил Армению в обстрелах города Тертера в Карабахе. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что цель Турции и Азербайджана - "продолжение геноцида армян".

- Врач Трампа сообщил, что у президента США нет проблем с дыханием. Состояние американского лидера, проходящего лечение от COVID-19 в военном госпитале, хорошее. Экспериментальный препарат REGN-COV2, который дали Трампу, входит в число наиболее многообещающих, считают эксперты.

- Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли. Картина "Не время умирать" выйдет на экраны 2 апреля 2021 года.