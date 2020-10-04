На Камчатке увидели улучшение ситуации в Авачинской бухте

Побережье Авачинского залива, где зафиксировали загрязнение воды нефтепродуктами Фото: Ульяна Бакуменко/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ситуация в Авачинской бухте на Камчатке, где выявлено загрязнение, улучшилась, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"Могу констатировать, что сегодня обстановка на Авачинской бухте благоприятная. Люди отдыхают на берегу моря, в целом ситуация нормализуется благодаря уникальной способности океана к самовосстановлению. Констатируем, что ситуация существенно улучшилась за последние дни", - сказал он в соцсетях.

По словам главы региона, проведенный в воскресенье осмотр Авачинской бухты не выявил загрязнений.

"В целом можно констатировать, что цвет воды нигде не отличается от нормального, пятен загрязнений нет. Облет квадрокоптеров подтверждает эти выводы, - сказал Солодов. - Присутствуют в ряде бухт выброшенные скопления морских ежей, звезд, в одном месте видели несколько осьминогов".

Погибшие морские обитатели обнаружены и на дне моря. "Сегодня также водолазы опускались в Вилючинске, видели на глубине где-то 4-5 метров скопления тоже (погибших - ИФ) морских ежей и звезд, такая полоса идет. После нее море живое, подтверждают они, там таких явлений нет", - добавил губернатор.

Причины гибели морских обитателей предстоит выяснить ученым.

Пробы, взятые специалистами с побережья Камчатки, где выявлено загрязнение, 4 октября самолетом направили в Москву.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также было раздражение на коже.

Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили превышение допустимых норм в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам.