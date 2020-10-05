Эксперт назвал срок восстановления экосистемы Авачинского залива

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Полное восстановление экосистемы, акватории Тихого океана у берегов Камчатки, пострадавшей от загрязнения, может занять не менее 10 лет, сообщил в понедельник "Интерфаксу" главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

"Думаю, если загрязнение остановлено и дальнейшего не будет, экосистема через 10-15 лет может восстановиться до исходного значения. Разные морские организмы имеют разную продолжительность жизни, скорость размножения. Так, для восстановления планктонного сообщества достаточно нескольких дней. Донные сообщества - морские ежи, звезды, моллюски - восстанавливаются более продолжительное время. Так, погибли мидии, продолжительность жизни которых составляет 20 лет, чтобы восстановилась их популяция нужно достаточно продолжительное время", - сказал собеседник агентства.

Погибли, в основном, морские обитатели, которые не могут быстро покинуть район загрязнения - моллюски, морские ежи. По оценке эксперта, рыбным запасам существенный ущерб не нанесен.

" Рыбы, морские млекопитающие (косатки, белухи) активно передвигаются в толщи воды и, если чувствуют загрязнение, скорее всего покидают опасное место. Лососевые, сардины, навага, косатки, белухи могут уплыть", - сказал Раков.

Некоторые морские животные могли погибнуть, съев отравленную рыбу, добавил он.

Исходя из имеющихся в открытом доступе данных, площадь загрязнения составляет не менее 100 кв. км, добавил он. "Мы можем говорить о локальной экологической катастрофе", - сказал ученый, добавив, что для определения точного масштаба загрязнения необходимо проводить исследования в открытом море.

Выводы об экологических последствиях можно будет делать после того, как будут получены результаты проб, обсуждаются различные версии.

По словам Ракова, гибель морских животных не могла быть вызвана цветением токсичных микроводорослей, как предполагали некоторые жители. "Цветение токсичных микроводорослей в холодных водах Камчатки происходит крайне редко. Кроме того, тогда погибли бы только некоторые виды морских обитателей. Здесь, скорее всего, более сильный яд", - сказал Раков.

По его словам, в частности, обсуждается версия о том, что источником загрязнения мог стать расположенный неподалеку военный полигон.

"Там есть подозрения на очень ядовитые вещества, которые, видимо, не каждый прибор может определять. Предполагается, что загрязнение не от морских судов, а связано со стоком с суши. По сообщениям некоторых СМИ, недалеко находится военный полигон. Там в 1998 году была авария, там ракетное топливо, его производные остались, его ликвидируют, сжигают, хотя есть более современные методы переработки, например, в минеральные удобрения. Но выводы можно делать только после результатов анализов", - сказал Раков.

Как сообщалось, в конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Люди жаловались на ухудшение состояния здоровья, химические ожоги глаз. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам.

Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока. Первые результаты исследований ожидаются в понедельник.

В воскресенье власти региона заявили об улучшении ситуации в Авачинской бухте.