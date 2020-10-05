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Члены сборной РФ по серфингу обратились в прокуратуру из-за ожогов глаз на Камчатке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Члены сборной России по серфингу Майя Рудик и Дмитрий Ильясов, получившие ожоги глаз на Камчатке, в понедельник подали жалобы в Камчатскую природоохранную прокуратуру, сообщила журналистам адвокат спортсменов Екатерина Ипполитова.

"Спортсмены подали жалобы с просьбой провести проверку по факту произошедшего на Халактырском пляже, в результате чего их здоровью нанесен вред. Согласно полученным медицинским документам, у спортсменов диагностирован химический ожог роговицы и конъюнктивит легкой степени", - сказала адвокат.

Ипполитова считает, что на основании известной сейчас информации и фотографий в соцсетях, "наиболее реальным в настоящее время выглядит возбуждение уголовного дела по ч.2 ст. 250 УК РФ - загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение вреда здоровью человека".

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Кроме того, спортсмены намерены обратиться в Генпрокуратуру и Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.

"Спортсмены собираются защищать свои права самостоятельно и через московское региональное отделение Федерации серфинга России и просить о возбуждении уголовного дела по факту нарушения экологических норм", - добавила адвокат.

Экологическая катастрофа

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также начиналось раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях фотографии выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогов, морских ежей, морских звезд.

В прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили загрязнение в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза - по нефтепродуктам. Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Пока специалисты рассматривают три версии причин случившегося: техногенное загрязнение; природные явления, например, воздействие токсичных микроводорослей, и версию, связанную с сейсмической активностью на полуострове.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной океанской водой на Халактырском пляже. По официальным данным регионального Минздрава, за помощью к врачам обратились девять человек. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".

Природоохранная прокуратура и управление СКР по Камчатскому краю проводят проверки.

Экологическая катастрофа на побережье Камчатки

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Хроника 03 – 05 октября 2020 годаЭкологическая катастрофа на Камчатке
Камчатка

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