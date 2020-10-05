Глава Минприроды заявил об отсутствии химикатов в пробах с Камчатки

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по нефтепродуктам в местах загрязнений на Камчатке не выявлено, химических компонентов в пробах не обнаружено, заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

"Все анализы, которые мы взяли, которые мы зафиксировали Росприроднадзором, они говорят, что никаких пресыщений ПДК по нефти, нефтепродуктам или их аналогам ни в воде, ни на суше нет", - сказал Кобылкин журналистам в понедельник.

Он уточнил, что в пробах есть небольшие превышения по железу и фосфатам, но они незначительны. "Никаких химических реагентов мы в воде не обнаружили. Ни в воде, ни на суше", - добавил Кобылкин.

По словам министра, ведомство совместно с Генпрокуратурой проводит проверку предприятий, находящихся в районе разлива. Он также сообщил, что часть проб доставлена в Москву для проведения анализов.

Как подчеркнул министр, загрязнение, которое произошло на Камчатке - не техногенного характера. "Если вторая версия - природная. Наша академия наук говорит, что в этот период времени, в период штормов происходят какие-либо явления, связанные с повышением токсичности", - добавил министр.

Также Кобылкин сообщил, что говорить об ущербе преждевременно. "Мы не можем говорить об ущербе (...) Если анализы показывают, что там ничего нет, то какой ущерб мы можем посчитать? (...) Выставить какой-либо ущерб - кому? Давайте сначала найдём, если это все-таки имеет техногенную форму происхождения, то давайте найдем кому, а потом будем предъявлять ущерб", - сказал Кобылкин.

Говоря о том, когда будут результаты проведенных экспертиз и расследования, Кобылкин отметил, что ведомство заинтересовано как можно быстрее во всем разобраться, "но это путь, надо детально разобраться".

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