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Возможной причиной массовых обмороков школьников названа жара

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Великолукские школьники могли потерять сознание на торжественной линейке из-за жары, предположила директор школы №7 Наталья Демиховская.

Она отметила, что врачи еще не объявили, что случилось с детьми, по ее мнению, это мог быть тепловой удар.

По данным Росгидромета, 5 октября днем в Великих Луках плюс 18 градусов, облачно.

На линейке 13 школьников разного возраста потеряли сознание. Их доставили в городскую больницу в состоянии тяжелом и средней тяжести.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил тем, кто знает, что произошло с учениками, писать ему в директ инстаграма.

Прокурор региона Иван Грибов поручил проверить инцидент с точки зрения создания безопасных условий для обучения.

Линейку в школе провели в связи с присвоением учреждению имени погибшего лейтенанта-пограничника Антона Злобина.

Великие Луки Псковская область Михаил Ведерников

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