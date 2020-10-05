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Массовую COVID-вакцинацию начнут в РФ в конце октября - начале ноября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Массовое вакцинирование россиян от коронавируса начнется в конце октября - начале ноября, заявил в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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"Верим, что ввод (вакцины) в гражданский оборот начнется в последних числах октября, либо в первых числах ноября. И далее пойдет по нарастающей. Запрос и в стране, и из-за рубежа на вакцину очень высокий", - сказал Мурашко журналистам в Оренбурге.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом "в целом управляемая", при этом "наиболее серьезная обстановка - в городах, Москва принимает на себя первый удар". Однако пока "количество коек и персонала достаточное, чтобы оказать помощь всем нуждающимся" и есть лекарства, доказавшие свою эффективность.

Минздрав РФ коронавирус Михаил Мурашко

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