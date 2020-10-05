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"Гринпис" обнаружил пятна и желтоватую пену в бухтах у Камчатки

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Команда "Гринпис" обнаружила несколько пятен неизвестного происхождения в бухтах Камчатки, одно из них движется к югу полуострова, сообщается на сайте движения.

"Команда зафиксировала загрязнение в виде нескольких пятен неизвестного происхождения, одно из которых движется на юг полуострова Камчатка, в сторону Южно-камчатского заказника - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки", - говорится в сообщении.

Активисты в ходе экспедиции на Камчатку успели осмотреть бухты к югу от Петропавловска-Камчатского, в том числе Вилючинскую, Спасения, Безымянную и другие.

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"В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мертвых животных. Пятно, а правильнее даже сказать некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья", - сказал руководитель климатического проекта "Гринпис" в России Василий Яблоков, слова которого приводятся в сообщении.

В конце сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Они жаловались, что после заплывов у них опухали и краснели глаза, а также появлялось раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогах, морских ежах, морских звездах.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа.

По словам врио главы Минприроды края, предварительной причиной загрязнения можно назвать сброс льяльных (загрязненных нефтепродуктами) вод или нефтепродуктов с проходящих судов. Также в числе возможных причин называлась вулканическая активность. По одной из версий, загрязнение могло быть вызвано действиями военных Тихоокеанского флота, базы которого расположены на полуострове. В Минобороны РФ опровергают подобные утверждения.

Экологическая катастрофа на побережье Камчатки

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Хроника 03 – 05 октября 2020 годаЭкологическая катастрофа на Камчатке
Камчатка Гринпис

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