Яровая заявила, что ученые исключили нефть из загрязнителей воды на Камчатке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая информировала о первых результатах исследования проб, забранных в акватории Халактырского пляжа на Камчатке – наличие нефти в них исключено.

"Как мы и договорились, ученые, а именно – Институт органической химии имени Зелинского, проинформировали меня о том, что проведенные исследования исключили наличие нефти в пробах, забранных из акватории в районе Халактырского пляжа", - сказала Яровая журналистам в понедельник.

По ее словам, "всесторонние исследования продолжаются, и ученые будут и дальше информировать о лабораторных результатах".

Ранее вице-спикер Госдумы инициировала и передала представителям Роспотребнадзора и Российской академии наук пробы воды, микроорганизмов, водорослей и песка, забранных в том числе на глубине в акватории в районе Халактырского пляжа.

Ранее сообщалось, что в прибрежных морских водах в районе Халактырского пляжа специалисты выявили превышение нормы по фенолам в 2,5 раза и в 3,6 раза – по нефтепродуктам.

Ситуация на Камчатке вызвала общественный резонанс после того, как серферы пожаловались на ухудшение самочувствия и химические ожоги глаз. В соцсетях появились фотографии берега, усеянного мертвыми морскими животными.