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Число случаев COVID-19 в Москве за сутки превысило четыре тысячи

В России зарегистрировано 11 615 случаев заражения

Число случаев COVID-19 в Москве за сутки превысило четыре тысячи
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые с мая составил 11 615 новых случаев в 83 регионах, из них на Москву пришлись 4 082, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Заболеваемость коронавирусом в России растет с начала сентября, когда количество случаев превысило 5 тысяч. К 19 сентября показатели достигли шеститысячной отметки, 25 сентября была преодолена отметка в 7 тысяч новых случаев, 28 сентября - в 8 тысяч. Первые дни октября, впервые с мая, были отмечены ростом - сначала до 9 тысяч, а затем до 10 тысяч случаев в сутки.

За сутки умерли 188 пациентов, вылечились 6 252 человек. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 237 тыс. 504 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Заболеваемость в регионах

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 1 156 человек были выписаны по выздоровлению, 31 скончался. По числу госпитализированных за сутки поставлен антирекорд: в больницы попали 1 049 человек.

Еще 411 новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 347 - в Московской области, 253 - в Ростовской области, 204 - в Нижегородской области, 187 - в Архангельской области, 186 - в Воронежской области, 176 - в Свердловской области, 175 - в Кемеровской области, 153 случая - в Ханты-Мансийском АО.

Также 151 случай зарегистрирован в Ставропольском крае, по 149 - в Ульяновской области и Ямало-Ненецком АО, 141 - в Волгоградской области, 139 - в Саратовской области, 137 - в Красноярском крае, 124 случая в Мурманской области, 121 - в Томской области, 117 - в Оренбургской области, 116 - в Иркутской области, 115 - в Самарской области, 114 - в Алтайском крае, 113- в Коми, 106 - в Удмуртии, 105 - в Крыму, 102 - в Тюменской области, 101 - в Омской области. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса, Венесуэла.
коронавирус

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