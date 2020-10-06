Ученый заявил, что более 70% больных COVID-19 переносят его легко

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство больных COVID-19 переносят вирус в легкой форме, только 5% оказываются в тяжелом или критическом состоянии, сообщил главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

"Большую часть заболевших представляют лица с легким течением заболевания - более 70% от общей популяции. Около 15% от популяции заболевших составляют больные со среднетяжелым течением, только 5% - тяжелые и критические состояния с тяжелой пневмонией и выраженной дыхательной недостаточностью", - сказал Чуланов во вторник в рамках международного форума "Дни вирусологии".

Он добавил, что доля бессимптомных носителей вируса остается неизвестной. "Считается, что среди детей она может достигать 15%. Известно, что среди детей инфекция течет более умеренно", - сказал специалист.

Чуланов подчеркнул, что риску заболевания COVID-19 подвержены граждане любого возраста, но риски тяжелого течения более характерны для лиц старшего возраста и для имеющих сопутствующие заболевания.

"Статистика летальности это подтверждает. Наиболее высокие показатели летальности наблюдаются в старших возрастных группах, особенно в группе старше 80 лет, но также они значительно более высоки в возрастных группах от 60 до 80 лет. Несколько выше показатели летальности наблюдаются среди мужчин - в 1,5-2 раза. В разы более высокие показатели летальности среди лиц, имеющих сопутствующие заболевания", - сказал Чуланов.