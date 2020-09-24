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РФПИ подтвердил интерес к IPO "Совкомфлота"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (подтвердил интерес к инвестициям в "Совкомфлот", готовящийся провести IPO на "Московской бирже". Об этом упомянул руководитель фонда Кирилл Дмитриев.

Его спросили о планах РФПИ на Дальнем Востоке.

"Дальний Восток для нас большой приоритет, и мы уже проинвестировали туда несколько миллиардов долларов совместно с нашими партнерами в ряд проектов. Это наши соинвесторы из Китая, Японии, которые активно наращивают инвестиции в различные сектора. В том числе мы планируем инвестиции и в "Совкомфлот", и в ряд других компаний региона", - ответил он.

Частичная приватизация "Совкомфлота" обсуждается уже много лет, и ранее, когда формат сделки еще не был определен, Дмитриев не раз говорил об интересе иностранных соинвесторов РФПИ к компании.

"Совкомфлот" 15 сентября объявил, что проведет IPO на "Московской бирже". В размещении будут участвовать только акции нового выпуска: государство, единственный акционер компании, не продает свой пакет. Компания ожидает привлечь за счет IPO не менее $500 млн. Государство в результате сохранит статус мажоритарного акционера.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают "ВТБ Капитал", Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P.Morgan и BofA Securities.

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"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная группа, специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая совместные предприятия, насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн.

РФПИ Кирилл Дмитриев Совкомфлот Дальний Восток

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