Потребительская уверенность в РФ в III квартале выросла после 4-летнего минимума во II квартале

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Уровень потребительской уверенности населения РФ в третьем квартале 2020 года показал восстановление после падения до четырехлетнего минимума в предыдущем "карантинном" квартале, однако к докризисным значениям он пока не приблизился.

Индекс вырос на 8 п.п. по сравнению со вторым кварталом 2020 года и составил минус 22%, следует из результатов обследования (проводился в августе), проведенного Росстатом.

В 2019 году уровень потребительской уверенности поступательно рос: в I квартале 2019 года – минус 16%, во II квартале – минус 15%, в III и IV кварталах – минус 13%, в I квартале 2020 года – минус 11%. Во II квартале, когда были введены антивирусные ограничения, он рухнул до минус 30%.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в III квартале 2020 года по сравнению со II кварталом 2020 года вырос на 5 п.п., до минус 15%.

Индекс произошедших изменений в экономике России в III квартале 2020 года по сравнению со II кварталом 2020 года вырос на 9 п.п и составил минус 40%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в III квартале 2020 года вырос и составил минус 8% против минус 14% во II квартале 2020 года.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в III квартале 2020 года по сравнению со II кварталом 2020 года увеличился на 5 п.п., до минус 17%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок вырос на 13 п.п. и составил минус 31% в III квартале 2020 года против минус 44% во II квартале 2020 года.

Индекс благоприятности условий для сбережений вырос на 6 п.п. и составил минус 39% в III квартале 2020 года против минус 45% во II квартале 2020 года.

Индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значение нескольких параметров – произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране и благоприятных условий для крупных покупок.

Выборочное обследование потребительских ожиданий населения проводится Росстатом ежеквартально с 1998 года. В нем принимает участие больше 5 тыс. человек во всех субъектах РФ.