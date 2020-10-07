Губернатор Приморья велел запретить перевозку угля большегрузами в Находке

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил руководству Находки, где остро стоит проблема загрязнения угольной пылью, запретить большегрузам с углем выезжать на улицы города. Его цитирует пресс-служба краевого правительства.

"Во-первых, никакие дороги не выдержат, а во-вторых, у вас не хватит пылесосов, чтобы собирать потом пыль - она разносится ветрами по всему городу. Поэтому необходимо просто запретить это", - объяснил губернатор.

Он поручил городской администрации совместно с ГИБДД издать соответствующее постановление и прописать систему штрафов за нарушение требования.

Сообщения о перевозке угля большегрузным транспортом в ночное время поступают регулярно.

Также губернатор напомнил, что если стивидорные компании города не предприняли мер по переходу на закрытую перевалку угля, то их работу приостановят. Он потребовал принять все меры, чтобы минимизировать выбросы угольной пыли.

"Сейчас проводится анализ, в ноябре нам доложат о том, как стивидоры выполняют требования по организации закрытых терминалов - на каком этапе находится данная работа. Если окажется, что никакие меры не предпринимались, сделаем так, чтобы такие стивидорные компании перегрузкой угля не занимались. Это непреложное правило. И уже есть прецеденты, когда мы останавливали рабочий процесс до устранения нарушений", - напомнил Кожемяко.

Экологическуая ситуация в Находке обсуждается последние несколько лет. В 2017 году она осложнилась, так как через местные порты резко увеличился экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В порту Находки работают несколько перегрузочных терминалов. В результате открытой перевалки угля при сильном ветре угольная пыль разносится по окрестностям и покрывает улицы.