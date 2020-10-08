Умер экс-сенатор и бывший глава Норильского комбината Владимир Долгих

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Москве в возрасте 95 лет умер глава Московского городского совета ветеранов, бывший сенатор от столицы Владимир Долгих, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Не стало легендарного человека, ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического Труда Владимира Ивановича Долгих. Он был для меня старшим наставником и другом. Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил служению стране, Москве, людям", - написал мэр во "ВКонтакте".

Собянин напомнил, что в 1941 году Долгих пошел добровольцем в Красную Армию и участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой. В 1943 году Долгих был тяжело ранен и после этого демобилизован. Осенью 1942 года он вступил в партию и состоял в ней до 1991 года.

В 1960-е годы Долгих был директором Норильского горно-металлургического комбината (сейчас входит в "Норникель").

После войны Долгих сделал карьеру в КПСС, и с 1972 по 1988 годы был секретарем ЦК, а с 1982 по 1988 годы - кандидатом в члены Политбюро ЦК. С 1966 по 1989 годы он был депутатом Верховного совета СССР.

С 2011 по 2013 год он был депутатом Госдумы, с 2013 по 2018 год - сенатором от Москвы.

С 2002 года Долгих руководил Московским городским советом ветеранов.