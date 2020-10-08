Россиян не будут штрафовать за отказ от прививок

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Новая редакция проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) не предусматривает штрафов за отказ от вакцинации, сообщил "Интерфаксу" первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

"Штрафов за отказ от прививок в проекте нет", - сказал Вяткин, который входит в рабочую группу по подготовке документа

Ранее сообщалось, что в проект нового КоАП предусматривал введение для граждан из группы риска штрафов от 5 тыс. до 7 тыс. рублей за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в области мер в отношении людей с инфекционными заболеваниями, по "проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан".