Военные сбросили 1 тыс. тонн воды на горящий под Рязанью арсенал

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Почти тысяча тонн воды сброшена военными самолетами и вертолетами на горящие под Рязанью склады с боеприпасами, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Всего с утра 8 октября... авиация ВКС совершила восемь вылетов самолетов Ил-76, 104 вылета вертолетов Ми-8 и четыре вылета вертолета Ми-26, сбросив на очаги возгорания в районе ЧС 916 тонн воды", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В среду днем в Рязанской области начался пожар на территории складов с боеприпасами, которые начали взрываться. 16 человек госпитализированы из-за взрывов, пострадали более 20 построек.

Эвакуированы более 2300 жителей из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5-10 км зоны.