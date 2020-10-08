Российский прибор аппарата Bepicolombo проверит наличие паров воды в атмосфере Венеры

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российский прибор МГНС, установленный на борту европейско-японской миссии BepiColombo, оценит возможность присутствия паров воды в верхних слоях атмосферы Венеры, сообщает Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

15 октября космический аппарат, направляющийся к Меркурию, совершит гравитационный маневр у Венеры в 06:58 по Москве на расстоянии около 10 720 км от Земли. В это время планируется включение ряда приборов, которые будут исследовать Венеру.

"МГНС (Меркурианский гамма- и нейтронный спектрометр - ИФ) будет работать в ходе предстоящего гравитационного маневра у Венеры 15 октября. Участники эксперимента планируют впервые зарегистрировать поток гамма-лучей и нейтронов от верхних слоев атмосферы планеты и оценить возможность присутствия в ней паров воды", - сообщает институт.

Отмечается, что функционировать будут также созданный с участием России ультрафиолетовый спектрометр ФЕБУС и панорамный энерго-масс-спектрометр положительно заряженных ионов ПИКАМ, который входит в состав плазменного комплекса SERENA.

Миссия BepiColombo – совместный проект Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского аэрокосмического агентства (JAXA). Комический аппарат стартовал в 2018 году. На его борту установлены четыре прибора, созданные с участием российских специалистов. Цель миссии – изучение Меркурия с орбиты его искусственного спутника.