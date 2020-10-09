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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
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В Крыму число случаев COVID-19 за сутки впервые достигло 140

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Количество выявленных за сутки в Крыму случаев заражения коронавирусом впервые с начала года достигло 140, установлен шестой подряд региональный антирекорд по приросту инфицированных.

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Среди новых пациентов у 97 коронавирус выявлен при обращении за медицинской помощью, 43 человека были среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "Вконтакте" в пятницу.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В середине мая начали снимать запреты: в июне для всех жителей отменили обязательную самоизоляцию, 1 июля открыли курортный сезон. В октябре начали возвращать ограничения - предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома.

Всего с начала года в регионе выявлено 5 553 COVID-положительных, 77 пациентов умерли. Предыдущий максимальный показатель суточного прироста выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму за 7 октября - 125, до этого 118 случаев за 6 октября, 107 зараженных за 5 октября, 105 - за 4 октября и 103 - за 3 октября.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.
Хроника 09 января – 09 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Крым коронавирус

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