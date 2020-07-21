Из-за уголовного дела без средств к существованию остались десятки суррогатных матерей и младенцев

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Из-за уголовного дела в отношении организаторов системы суррогатного материнства без средств к существованию могут остаться несколько десятков женщин, которые вынашивают детей для биологических родителей из восьми стран мира, пишет "Коммерсантъ".

Дело было возбуждено в январе после того, как в Одинцове полицейские нашли мертвого младенца, рожденного суррогатной матерью для филиппинского политика Фредениля Эрнаеса Кастро, а также еще троих детей, рожденных таким же способом, и их няню. 23 июня в московской квартире были обнаружены еще пять таких новорожденных, которых должны были забрать биологические родители из Китая. Сделать это вовремя родителям помешали карантинные меры и уголовное дело, пишет газета.

Всех детей забрали органы опеки. Всего таких детей - 11, в их число попали четверо четырехлетних детей предполагаемого организатора схемы - гендиректора "Росюрконсалтинг" Константина Свитнева, который успел улететь в Прагу, пишет газета.

В середине июля по делу о торговле людьми были арестованы или помещены под домашний арест восемь человек, в том числе гендиректор "Европейского центра суррогатного материнства" (ЕЦСМ) Владислав Мельников, трое акушеров и еще четыре специалиста.

Бизнес по использованию суррогатных матерей для иностранных заказчиков, созданный 25 лет назад, был поставлен на поток, утверждают источники газеты, близкие к теме суррогатного материнства. Через ЕЦСМ и "Росюрконсалтинг" ежегодно проходили сотни заказов из США, Китая, Аргентины и других стран, где такие схемы запрещны законом, а также от российской элиты.

Сейчас на десятках арендованных квартир в столичном регионе остаются няни с чужими детьми и суррогатные матери"на разных стадиях беременности" и в "предродовой стадии", по выражению адвоката Игоря Трунова. Поскольку счета ЕЦСМ и "Росюрконсалтинга" арестованы, платить за жилье, работу нянек и содержание младенцев стало некому, пишет газета.

"Им больше не привозят продукты и лекарства, они не могут рассчитывать на помощь врачей, а самое главное, им некуда теперь девать детей, которых они вынашивали просто за деньги, предусмотренные договором", - говорится в публикации.

В СКР дали понять, что статья о торговле людьми "обоюдная", и ответственность по ней грозит не только продавец, но и биологические родители, заявил газете Трунов. "Мы пытались объяснить следствию, что заказчики сначала привозили в Россию свой биоматериал, а затем просто возвращали его обратно, - сказал адвокат. - Но следствие с нами не согласилось, заявив, что такую операцию нельзя считать возвратом — ведь сделка с живым человеком в ней производится только один раз и только на финальной стадии".