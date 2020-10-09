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"Союзмультфильм" переместит часть коллекции с YouTube на другие платформы

"Союзмультфильм" переместит часть коллекции с YouTube на другие платформы
Персонажи мультфильма "38 попугаев"
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм", чтобы избежать пиратского копирования, переведет свою "золотую коллекцию" с YouTube на популярные российские видеосервисы. Их просмотр останется бесплатным, заверили в пресс-службе студии.

"Таким образом, мы бережем от контрафактного копирования наши легендарные картины, многие из которых - обладатели международных фестивальных наград и являются признанными шедеврами киноискусства. Годы незаконного распространения снизили понимание ценности "золотой коллекции", и сейчас мы намерены подчеркнуть ее высокий статус", - объяснила компания.

Так, "золотую коллекцию", короткометражные авторские фильмы 2000-х и новые проекты можно посмотреть на платформе PREMIER. Самые популярные мультфильмы - "Винни Пух", "Ну, погоди!", "Карлсон", "Умка", "Чебурашка", "Бременские музыканты", "Ежик в тумане", "38 попугаев" и другие - можно будет посмотреть бесплатно.

Ранее киностудия "Союзмультфильм" удалила с официального канала на YouTube мультфильмы "Трое из Простоквашино", "Бременские музыканты", "Малыш и Карлсон", "Винни-Пух", "Веселая карусель" и другие. Как сообщили СМИ, всего было удалено около 1000 мультфильмов.

"Золотая коллекция" "Союзмультфильма" - собрание примерно полутора сотен мультфильмов, которые относятся к классике анимационного жанра. В ней представлены лучшие работы отечественных режиссеров, художников-постановщиков и мультипликаторов.

Союзмультфильм YouTube PREMIER

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