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"Союзмультфильм" намерен вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были предоставлены Японии более 15 лет назад, в том числе с помощью решения вопроса на межправительственном уровне, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

"Право на использование образа Чебурашки предыдущим руководством киностудии было предоставлено японской компании 16 лет назад. На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев", - сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева, слова которой приводит пресс-служба.

"Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству и все разбирательства, в том числе, в судебном порядке должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств", - подчеркнула Слащева.

Она отметила, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. "В любом случае, мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав", - добавила Слащева.

Слащева напомнила, что с 2017 году киностудия "Союзмультфильм" вернула себе более чем 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультипликационных фильмов "золотой коллекции", включая интернет права и права на показ "золотой коллекции" на платных телеканалах в России и за рубежом.

Ранее стало известно, что японские мультипликаторы выпустили короткометражку про Чебурашку с использованием 3D-технологий. Выход ленты приурочен к десятилетию со дня премьеры японского фильма о Чебурашке. При этом, японская компания утверждает, что владеет правами на Чебурашку до 2023 года.

Слащева, комментируя новый мультфильм, отметила: "Если оценивать исполнение наших героев в 3D-технологии, то я в принципе отношусь к этому неплохо, но качество того, как это сделали японцы, в новом эпизоде мне совсем не понравилось. И мне очень жаль, что они считают, что у них есть право на экранизацию!".

Она напомнила, что в 2019 году киностудия представила короткометражный мультфильм "Переезд", посвященный переезду студии из исторического здания в новое и создателю литературной основы многих мультфильмов Эдуарду Успенскому, где был представлен Чебурашка в 3D.

Союзмультфильм Япония

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