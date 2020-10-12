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Российские пассажирские авиаперевозки замедлили падение до 32,5%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В сентябре российские авиакомпании сократили пассажиропоток на 32,5% в годовом измерении, он составил 8,65 млн человек, сообщила Росавиация со ссылкой на оперативные данные. Пассажирооборот в сентябре упал на 45%, до 17,62 млрд пассажиро-километров.

Экономический кризис

В мае 2020 года падение пассажиропотока было на уровне 91% (перевезено 949 000 человек за месяц), в июне на фоне ослабления карантина оно замедлилось до 77% (2,85 млн), в июле - до 52% (6,8 млн).

В августе Россия начала возобновлять международное авиасообщение, разрешив полеты в Великобританию, несколько городов Турции, Швейцарию и Танзанию. В этом месяце падение пассажиропотока составило 35%. В сентябре были разрешены полеты еще в несколько стран.

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией шестой месяц подряд стала S7, которая перевезла 1,43 млн человек, рост показателя к прошлому году составил 4,8%.

На втором месте - "Аэрофлот", он перевез 1,32 млн человек (-59,5%). На третьей строчке оказалась "Победа", которая обслужила 1,14 млн пассажиров (+17,8%). Рейсами "России" воспользовались 882 000 пассажиров (-32,5%). Таким образом, вместе компании группы "Аэрофлот" без учета дальневосточной "Авроры" обслужили в августе 3,34 млн человек, что примерно на 40% меньше, чем годом ранее.

"Уральские авиалинии" перевезли 889 000 пассажиров (-10,6%).

За январь-сентябрь 2020 года все российские авиакомпании перевезли 52,56 млн пассажиров (-47%), сообщила Росавиация. Уточненные данные о перевозках ведомство опубликует в конце октября.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 27 января – 12 октября 2020 годаЭкономический кризис
Росавиация Аэрофлот Уральские авиалинии Аврора Победа S7 коронавирус

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