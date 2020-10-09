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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:35Заразились
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В Сыктывкаре не стали возбуждать дело из-за вспышки COVID-19 в больнице

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Следователи не стали возбуждать уголовное дело после массового заражения коронавирусом в Эжвинской больнице Сыктывкара.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР, по факту массового заражения пациентов и медицинского персонала горбольницы Эжвинского района Сыктывкара провели процессуальную проверку.

Следователи опросили руководство и персонал больницы, пациентов, круг их общения, сотрудников Роспотребнадзора. Они изучили имеющую значение для следствия документацию, в том числе учредительные документы, должностные инструкции работников медицинского учреждения, иные организационно-распорядительные акты, а также материалы санитарно-эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни, не определившего источник инфекции.

В региональном СКР пришли к выводу, что обнаруженные Роспотребнадзором нарушения в деятельности больницы "не состоят в причинно-следственной связи". По мнению следствия, они не явились непосредственной причиной распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников и пациентов больницы.

Решено отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков состава преступлений, предусмотренных статьей 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), статьей 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создавших опасность для жизни или здоровья людей), а также события преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и статьей 293 УК РФ (халатность).

Как сообщалось, 25 марта в медучреждении обнаружили людей с подозрением на заболевание коронавирусом. Больницу закрыли на двухнедельный карантин, а 1 апреля в медучреждении зафиксировали 32 новых случая заражения. Всего же в больнице подтвердили 54 случая инфекции.

Следователи организовали доследственную проверку по опубликованной в СМИ информации о том, что источником заражения большого количества людей мог стать один из работников медицинского персонала.

Вл ас

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Сыктывкар Коми

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