В Коми второй раз за месяц сменился глава Минздрава

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Врио главы Коми Владимир Уйба назначил и.о. главы регионального Минздрава Бориса Александрова, сообщила пресс-служба губернатора.

Заместителями Александрова назначены Елена Бударина и Елена Канева.

Региональное информагентство БНК сообщает, что Александров в середине апреля стал первым замминистра здравоохранения республики, а до этого работал в структурах Федерального медико-биологического агентства ФМБА. Уйба до января 2020 года шесть лет был руководителем ФМБА.

Уйба возглавил Коми после отставки 2 апреля Сергея Гапликова. Он вскоре назначил министром здравоохранения Коми и заместителем председателя правительства региона Викторию Филин из ФМБА, сняв с должности главы Минздрава Дмитрия Березина.

Сейчас Филин остается зампредом правительства республики.

В нескольких больницах Коми были выявлены очаги коронавируса, среди заболевших были медицинские работники. Всего в республике подтверждено 553 случая заражения.