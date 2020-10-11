Лидер думской фракции "единороссов" Неверов ушел на самоизоляцию

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Руководитель думской фракции "Единая России "Сергей Неверов сообщил, что перешел на удаленный режим работы.

"Работаю на удаленке. Увы, эпидемия каронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие", - процитировали Неверова в аппарате фракции.

Он отметил, что у кого-то из родных "заболевание протекает бессимптомно, у кого-то - с температурой и диагностированным воспалением легких".

"У меня, по возвращении в Москву, тесты на вирус отрицательные. Однако я буду соблюдать все предписания Роспотребнадзора и поэтому буду на самоизоляции", - отметил Неверов.

По словам парламентария, сложившаяся ситуация не помешает ему "оставаться в повестке и работать на удаленке, быть на оперативной связи".

На завершающейся неделе депутаты работали с избирателями в регионах.