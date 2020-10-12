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Усилилось извержение Ключевского вулкана на Камчатке

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Протяженность лавового потока, спускающегося по склону Ключевского вулкана, выросла почти до километра, сообщает в понедельник пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Дальневосточного отделения РАН.

"Лавовый поток изливается в Апахончиский желоб. Исток находится в районе бокки, образованной предыдущим извержением. Протяженность потока достигла к настоящему времени почти 1 км", - приводятся в сообщении слова директора ИВиС Алексея Озерова.

По словам руководителя Ключевской вулканостанции ИВиС Юрия Демянчука, активность вулкана в последние дни резко возросла.

"В кратере появились выбросы раскаленного материала на высоту около 100 м над кромкой. Над всей протяженностью лавового потока наблюдается мощное свечение. Резко возросло вулканическое дрожание", - сказал Демянчук.

Извержение Ключевского возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. До этого вулкан проявлял активность с ноября 2019-го по июль 2020 года.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи Усть-Камчатского района. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира. Его возраст оценивается в 7 тысяч лет.

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