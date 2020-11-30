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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла высотой 7 километров

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской, извергающийся на Камчатке, в понедельник выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"Согласно видео и спутниковым данным, пепловый шлейф простирается на 45 км к северу - северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе Ключевского не проходят.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству "Интерфакс" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах региона пока не зарегистрировано.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Камчатка вулкан Ключевской

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