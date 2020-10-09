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Швейцария введет обязательный карантин для прибывающих из России

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Швейцария вводит 10-дневный карантин для граждан, прибывающих из семи стран, в том числе, из России, мера вступит в силу 12 октября. Об этом сообщил в пятницу Федеральный офис общественного здравоохранения страны (FOPH).

Помимо РФ, эта мера касается тех, кто прибывает в Швейцарию из Туниса, Словакии, Иордании, Ирана, Грузии и Канады, а также из нескольких регионов Германии, Италии и Австрии, Приезжающие обязаны с 12 октября соблюдать десятидневный карантин. Отмечается, что отрицательный результат теста не освобождает от обязательного карантина.

Карантин можно соблюдать как дома, так и в гостинице. В течение двух дней необходимо оповестить о прибытии управление кантона. Покидать место размещения запрещено. За несоблюдение карантина и невыполнение мер санитарной безопасности (социальное дистанцирование, масочный режим) будет выписан штраф до 9,2 тыс. евро.

С 12 октября карантин по прибытии в Швейцарию не нужно соблюдать гражданам Боливии, Доминиканы, Намибии, Суринама, Тринидада и Тобаго.

Россия и Швейцария с 15 августа возобновили авиасообщение: раз в неделю осуществляются рейсы Москва-Цюрих и Москва-Женева авиакомпаний Swiss и "Аэрофлот".

Швейцария РФ коронавирус

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