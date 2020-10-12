Приморский школьник изобрел умную прищепку для медицинских масок

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Приморье ученик университетской школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Георгий Будник разработал сенсо-прищепку SensPin, которая крепится на защитной маске и подсказывает, когда пора ее менять. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Миниатюрная прищепка прикрепляется к внутренней стороне маски. Когда ткань становится влажной и теряет эффективность как защитное средства, SensPin отправляет на смартфон сигнал, что маску пора менять. Прищепка заряжается от беспроводной док-станции и годится для многоразового использования.

К изобретению школьника подтолкнула пандемия коронавируса и массовое использование масок, отметили в пресс-службе.