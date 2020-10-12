Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:52Заразились
на 12.10В России 1 312 310+13 592В мире 37 475 325+295 017

Суд Петербурга закрыл заседание по делу об убийстве студентки Соколова

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга принял решение закрыть заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

Это сделано, чтобы огласить имя ее "любовника-бандита", о котором во время допроса заявил подсудимый.

Следующее слушание по делу состоится 14 октября. Ожидается, что начавшийся в понедельник допрос Соколова продолжится, также будут допрошены свидетели защиты.

Ранее на допросе экс-доцент СПбГУ Соколов заявил, что незадолго до убийства аспирантка якобы завела 40-летнего любовника-бандита, который "готовил покушение на одного из первых лиц государства", судим за вооруженный разбой и грабежи, а в настоящий момент находится в федеральном розыске и в розыске Интерпола. Также этот мужчина, по словам Соколов, известен в криминальных кругах как "черный риелтор"; ученый подозревает, что он мог использовать Ещенко, чтобы завладеть его квартирой. Имя этого человека подсудимый называть в открытом заседании отказался, опасаясь за свою жизнь, а о его существовании узнал, уже находясь в СИЗО.

Кроме того, во время допроса историк признал вину в убийстве и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, из мелкокалиберного обреза, а затем начал душить. В результате девушка скончалась. Спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке. По словам подсудимого, он не собирался убивать девушку, а лишь хотел испугать ее выстрелом обреза во время ее истерики.

Хроника 09 ноября 2019 года – 12 октября 2020 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
СПбГУ Олег Соколов Анастасия Ещенко Петербург

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 12 октября

От стрельбы в Нижегородской области пострадала бабушка нападавшего

От стрельбы в Нижегородской области пострадала бабушка нападавшего
Пандемия коронавируса

Титов счел, что новых COVID-ограничений не переживет 70% бизнеса в РФ

Титов счел, что новых COVID-ограничений не переживет 70% бизнеса в РФ

Стрельбу по нижегородскому автобусу вел молодой человек с 2 ружьями

Пандемия коронавируса

Единственный роддом Пятигорска решили отдать под COVID-госпиталь

Неизвестный открыл стрельбу по автобусу в Нижегородской области

Пандемия коронавируса

Сервис по контролю за удаленкой перегружен из-за напора работодателей Москвы

Сервис по контролю за удаленкой перегружен из-за напора работодателей Москвы

Общепит в России выкатывается на улицы и переоценивает ценности. Обзор

Общепит в России выкатывается на улицы и переоценивает ценности. Обзор

Москва в качестве ответной меры вышлет из РФ 2 болгарских дипломатов

Число безработных россиян с марта выросло на 1,3 млн человек

Число безработных россиян с марта выросло на 1,3 млн человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');