Суд Петербурга закрыл заседание по делу об убийстве студентки Соколова

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга принял решение закрыть заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

Это сделано, чтобы огласить имя ее "любовника-бандита", о котором во время допроса заявил подсудимый.

Следующее слушание по делу состоится 14 октября. Ожидается, что начавшийся в понедельник допрос Соколова продолжится, также будут допрошены свидетели защиты.

Ранее на допросе экс-доцент СПбГУ Соколов заявил, что незадолго до убийства аспирантка якобы завела 40-летнего любовника-бандита, который "готовил покушение на одного из первых лиц государства", судим за вооруженный разбой и грабежи, а в настоящий момент находится в федеральном розыске и в розыске Интерпола. Также этот мужчина, по словам Соколов, известен в криминальных кругах как "черный риелтор"; ученый подозревает, что он мог использовать Ещенко, чтобы завладеть его квартирой. Имя этого человека подсудимый называть в открытом заседании отказался, опасаясь за свою жизнь, а о его существовании узнал, уже находясь в СИЗО.

Кроме того, во время допроса историк признал вину в убийстве и незаконном хранении оружия.