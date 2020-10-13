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Исследования COVID-вакцины на детях начнутся в РФ в середине 2021 года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Исследование влияния вакцины от коронавируса на детях начнутся после окончания испытаний на взрослых, в том числе старше 60 лет, в середине следующего года, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы начали прорабатывать проект документации, чтобы после того, как в середине следующего года, когда, надеюсь, успешно закончатся испытания на добровольцах 60 плюс, подать пакет документов, который разрешал бы нам начать исследования этого препарата на 18 минус, то есть на детях", - сказал Гинцбург на конференции в РАНХиГС во вторник.

Он отметил, что исследования вначале будут проходить на детях 18-14 лет, затем 14-12 лет и так далее, постепенно снижая их возраст.

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Ранее Гинцбург говорил, что исследование влияния вакцины на людях старше 60 лет проходят в рамках пострегистрационных испытаний, которые идут в Москве.

Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в августе по ускоренной процедуре. Она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором должны принять участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. В настоящее время ею привиты уже более 10 тыс. человек, сообщал источник "Интерфакса" в правительстве РФ.

Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей. Это векторная вакцина на платформе аденовируса человека, который доставляет ген, копирующий часть коронавируса, в организм.

Заявки на приобретение вакцины "Спутник V" направили свыше 50 стран Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. Ранее РФПИ объявлял о договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 млн доз, Бразилии - до 50 млн доз, Индии - 100 млн доз, Египте - 25 млн доз, а также в Узбекистане - до 35 млн доз и Непале - 25 млн доз.

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