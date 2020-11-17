Вакцину "Вектора" начнут испытывать на подростках в декабре

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Клинические исследования вакцины от коронавируса центра "Вектор" на детях от 14 до 17 лет должны начаться в декабре, сообщил гендиректор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

Он уточнил, что в исследовании будут участвовать сто добровольцев.

Ранее сообщалось, что исследования безопасности и эффективности вакцины "Вектора" "ЭпиВакКорона" с 16 ноября по 15 мая будут проводить на добровольцах старше 60 лет в городе Кольцово. Тестирование проведут в медсанчасти № 163. В них будет участвовать 180 добровольцев.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Ее пострегистрационные исследования начались 17 ноября. В них примут участие 40 000 человек в разных регионах России.