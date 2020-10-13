Дегтярев счел, что участники митинга в Хабаровске спровоцировали ОМОН

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Действия правоохранительных органов во время силового пресечения митинга сторонников арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске являются законными и профессиональными, считает врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Правоохранительные органы действуют в рамках своих полномочий, корректно и профессионально", - сказал Дегтярев в эфире телеканала "Губерния" во вторник.

Он подчеркнул, что к митингам относится спокойно, а задержание их участников с помощью ОМОНа считает результатом действий провокаторов, заинтересованных в разжигании конфликта между властями и мирным протестом.

"То, что в субботу случилось - печальное событие на самом деле. Очень печальное. Но это следствие того, что в рядах протестующих есть провокаторы, которые провоцировали полицию на ответные действия. Если ты, как говорится, пытаешься "быковать", то будь готов, что получишь по рогам. Вот это и произошло, к сожалению", - сказал врио губернатора.

При этом он отметил, что любой желающий может самостоятельно дать оценку этой ситуации и реакции на нее со стороны силовиков.

"Мы живем в XXI веке, видео же есть - с разных телефонов, в разных соцсетях есть видеокадры. Кто, как себя вел, кого били, кого не били. Били флагами, извините меня, полицейских. Ну вот попробуйте в США или во Франции зарядить палкой по голове полицейского - будем считать, сколько дырок будет в этом человеке, его застрелят и все", - сказал Дегтярев.

Он выразил надежду, что инцидент был единичным и больше не повторится. "Ну не надо провоцировать правоохранительные органы", - резюмировал глава региона.

Как сообщалось, 10 октября ОМОН пресек несогласованную с властями акцию поддержки Фургала, которая проходила на площади имени Ленина перед зданием правительства Хабаровского края. По информации мэрии, были задержаны 25 человек, из которых 20 - женщины.

В судах Хабаровска с понедельника идут слушания в отношении участников несанкционированных митингов. Большинству назначены штрафы или обязательные работы. Несколько человек арестованы, срок административных арестов - от 7 до 25 суток.

Дело Фургала

О задержании Сергея Фургала стало известно в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.